Mercato - PSG : Mbappé est invité à changer de club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé fait l'objet d'un véritable feuilleton. Certains observateurs estiment que le capitaine de l'équipe de France aurait tout intérêt à changer d'air pour enfin prouver sa valeur, et c'est notamment le cas d'Emmanuel Petit qui n'hésite pas à prendre Antoine Griezmann en exemple pour justifier sa position.

Kylian Mbappé et le PSG, stop ou encore ? L'attaquant tricolore va avoir un choix décisif à faire pour son avenir dans les semaines à venir et devra trancher entre une prolongation au Parc des Princes ou bien un départ libre en direction du Real Madrid pour offrir un nouvel élan à sa carrière. Emmanuel Petit, ancien joueur majeur de l'équipe de France, a pris une position ferme à ce sujet sur RMC Sport et estime que Mbappé va devoir quitter le PSG. Il s'appuie notamment sur Antoine Griezmann pour appuyer son propos.

Petit invite Mbappé à bouger

« Mbappé, il a gagné quoi de plus que Griezmann aujourd’hui ? Mbappé, c’est un attaquant. Griezmann, c’est plus un joueur qui a dû se réhabiliter. Il bat tous les records, d’accord mais ils ont gagné avec Griezmann. Tu me parles de la Coupe du Monde 2018, Griezmann, sincèrement dans toutes les phases finales de l’Equipe de France, ça a été le meilleur à chaque fois quasiment (…). La plupart du temps, il a été le meilleur », indique l'ancien joueur d'Arsenal.

« S'il bat tous les records dans un autre championnat, je dirai ok »