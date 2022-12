Mercato - PSG : La prochaine grande star du projet QSI déjà connue ?

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Marcus Rashford a été annoncé dans le collimateur du PSG l’été dernier. Et alors que Nasser Al-Khelaïfi a relancé ce dossier en affichant son intérêt pour l’attaquant anglais, il semblerait que le PSG soit effectivement une piste plausible pour Rashford.

Interrogé jeudi par Sky Sports , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi laissait clairement entendre qu’il se verrait bien attirer gratuitement Marcus Rashford l’été prochain au terme de son contrat avec Manchester United : « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », a indiqué Al-Khelaïfi. Des propos qui ont fait couler beaucoup d’encre, et pour cause…

Mercato - PSG : Jorge Mendes passe à l'action, ça s'emballe pour ce transfert à 120M€ https://t.co/Ectv3HQlxA pic.twitter.com/yxsAMprWw1 — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Le PSG et Rashford ont eu des discussions… »

Le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol en a remis une couche sur l’intérêt annoncé du PSG l’été dernier pour Rashford, confirmant des négociations : « En ce qui concerne Marcus Rashford, il a été une cible à long terme pour le PSG et ils ont eu des discussions sur sa signature dans le passé. La situation de son contrat à Manchester United est assez intéressante car il expire l'été prochain », indique-t-il. Mais faut-il pour autant envisager un retour à la charge du PSG dans les mois à venir ?

« Il intéresse vraiment le PSG »