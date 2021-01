Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Tuchel devrait être…

Publié le 6 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Fraichement limogé par le PSG, Thomas Tuchel pourrait prochainement se relancer dans un autre championnat. Et la Premier League serait sa destination privilégiée…

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe le 24 décembre dernier : le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel, c’est finalement Mauricio Pochettino qui a été nommé pour lui succéder. L’entraîneur allemand va donc désormais devoir se mettre en quête d’un nouveau challenge, lui qui dispose d’une cote intéressante sur le marché. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé dès le mois d’octobre dernier, plusieurs anglais en pincent pour Tuchel, et cette tendance semble clairement se préciser pour l’ancien technicien du PSG.

Un avenir en Angleterre pour Tuchel ?

The Sun a expliqué mardi que Thomas Tuchel, qui a déjà officié en Bundesliga et donc en Ligue 1, voudrait désormais découvrir la Premier League et verrait déjà son avenir de l’autre côté de La Manche. Reste à savoir quel club prendra la décision de l’accueillir dans les semaines ou les mois à venir, alors que Mikel Arteta (Arsenal) ou encore Frank Lampard (Chelsea) se trouvent en situation délicate.