Mercato - OM : Villas-Boas a dégainé une offre de 7M€ !

Publié le 6 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé depuis quelques jours sur les traces d’Arkadiusz Milik, l’OM serait déjà passé à l’action pour tenter d’attirer le buteur de Naples cet hiver.

« Milik ? On est sur beaucoup de dossiers. C'est une position que l'on recherche. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato », indiquait André Villas-Boas lundi en conférence de presse, et l’entraîneur portugais de l’OM a donc confirmé son intérêt pour Arkadiusz Milik. D’ailleurs, il semblerait qu’une première offre ait été formulée pour le buteur polonais, sous contrat jusqu’en juin prochain avec Naples.

L’OM attaque dans le dossier Milik

Comme l’a révélé Sky Italia, l’OM serait passé à l’action en formulant une offre à hauteur de 6/7M€ à Naples pour tenter de recruter Arkadiusz Milik dès cet hiver. Une proposition néanmoins refusée par le club italien, qui en attendrait au moins le double pour envisager une vente de son joueur d’ici la fin du mercato hivernal. L’OM est donc prévenu…