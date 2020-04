Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur une arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 10 avril 2020 à 9h15 par T.M.

Au moment où l’avenir de Thomas Tuchel apparait de plus en plus incertain sur le banc du PSG, en Espagne, on assure qu’attirer Zinedine Zidane serait le grand rêve des dirigeants qataris.

Cet été, les changements pourraient être nombreux au PSG. Et le lifting opéré par Leonardo pourrait notamment commencer par le banc de touche. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2021, Thomas Tuchel n’est clairement pas assuré de rester au poste d’entraîneur la saison prochaine. Les rumeurs commencent à se multiplier, notamment en ce qui concerne une arrivée de Massimiliano Allegri. L’Italien pourrait ainsi être le prochain entraîneur du PSG, où on verrait également à plus long terme, rêvant d’un certain Zinedine Zidane…

Après le Real Madrid, le PSG ?