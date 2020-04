Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait reçu un ultimatum pour son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane devrait prendre la porte s’il ne parvenait pas à mettre la main sur un trophée avec le Real Madrid d’ici la fin de la saison…

Le deuxième passage de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid n’a pas le même effet que son premier où il avait tout raflé, dont trois Ligues des champions d’affilée. De retour en mars 2019 pour redresser un Real Madrid bien bancal, Zidane ne semble pas parvenir à retrouver la méthode pour faire gagner le club merengue. Si bien que son départ à la fin de la saison pourrait se dessiner. The Independent révélait d’ailleurs ces dernières semaines que Florentino Pérez songerait à Mauricio Pochettino pour succéder au technicien français à la Casa Blanca.

Zidane viré en cas de saison blanche ?