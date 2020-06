Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce déjà le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 28 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Constamment annoncé dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG dans un an selon la presse espagnole qui assure que le transfert se fera sans problème en 2021.

« Est-ce que j'aimerais entrainer Kylian Mbappé ? La vérité est que j'ai déjà la chance d'être ici et de pouvoir entrainer ici (…) j'ai la chance d'entrainer les meilleurs. Etre dans le meilleur club du monde et y entrainer les meilleurs (joueurs), j'aime ça », a indiqué Zinedine Zidane samedi en conférence de presse, préférant donc botter en touche au moment d’être interrogé sur Kylian Mbappé. Pourtant, l’entraîneur du Real Madrid rêverait toujours autant de recruter l’attaquant du PSG, et l’opération devrait se faire… dans un an.

Mbappé vers le Real Madrid en 2021 ?

Comme l’a révélé El Bernabeu samedi, le Real Madrid serait déjà assuré de recruter Kylian Mbappé en 2021, et d’ailleurs, le média espagnol indique que ce transfert se serait même bouclé dès cet été sans la crise du Covid-19 qui a fortement impacté les finances. En clair, en Espagne, on semble intimement persuadés que Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le PSG…