Mercato - PSG : La Premier League débarque pour ce crack

Comme indiqué par Le 10 Sport, le PSG fait partie des clubs très intéressés à l’idée de s’attacher les services de Leny Yoro, qui a un bon de sortie pour quitter le LOSC cet été. Problème pour Paris, le défenseur âgé de 18 ans aurait une préférence pour le Real Madrid, tandis que deux grands clubs anglais seraient également sur le coup.

Après avoir échoué cet hiver, le PSG compte revenir à la charge lors du mercato estival pour s’attacher les services de Leny Yoro. Comme indiqué par Le 10 Sport , le club de la capitale est très intéressé par le défenseur âgé de 18 ans, qui devrait quitter le LOSC cet été.

Yoro a une préférence pour le Real Madrid

Olivier Létang a récemment confirmé que Leny Yoro, en fin de contrat en juin 2025, avait un bon de sortie pour quitter le LOSC. Mais il pourrait l'utiliser pour prendre la direction du Real Madrid. Selon le journaliste Loïc Tanzi, la Casa Blanca aurait ses faveurs, même si tout serait encore possible dans ce dossier.

Manchester United et Liverpool sont là