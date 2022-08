Foot - Mercato - PSG

La nouvelle bombe de la presse brésilienne sur Mbappé et Neymar

Publié le 16 août 2022 à 23h15 par Dan Marciano mis à jour le 16 août 2022 à 23h16

La situation se serait apaisée au PSG après les tensions aperçues au Parc des Princes lors de la rencontre face à Montpellier samedi dernier. Mais en interne, Neymar serait encore remonté contre Kylian Mbappé. La raison ? Le Brésilien se sentirait trahi après avoir appris que son coéquipier avait réclamé son transfert en tout début de mercato estival.

Le retour de Kylian Mbappé en Ligue 1 samedi dernier a fait grand bruit, mais pour de mauvaises raisons. Apparu le visage fermé, le joueur français se serait brouillé avec Neymar, durant la partie. Le Brésilien espérait tirer le premier penalty de la rencontre, mais le Français ne lui a pas laissé le choix. Alors que le PSG obtenait un second penalty quelques minutes plus tard, Neymar a pris les devants et le ballon afin de se présenter seul face au gardien de Montpellier.

PSG : Ce témoignage inattendu sur les tensions entre Neymar et Mbappé https://t.co/y5nSN2aOPK pic.twitter.com/EESCayNiFh — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Neymar jette de l'huile sur le feu

Après la rencontre face à Montpellier (5-2), Neymar a critiqué indirectement la décision de Kylian Mbappé. Il n'a pas hésité à liker plusieurs commentaires comme celui-ci : « Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! ». Mais pourquoi autant de tensions entre les deux hommes ?

Mbappé ne se serait pas opposé au transfert de Neymar