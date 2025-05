Mercato - PSG : La nouvelle bombe après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a vu partir Kylian Mbappé en direction du Real Madrid l'été dernier, mais il semblerait que le club merengue ne soit pas rassasié pour autant puisqu'il envisagerait désormais de jeter son dévolu sur Désiré Doué. Toutefois, la tendance est claire en ce qui concerne le jeune crack du PSG : aucun transfert ne sera possible lors du prochain mercato.

Recruté pour 60M€ en provenance du Stade Rennais l'été dernier, Désiré Doué (19 ans) avait connu une intégration compliquée lors de ses premiers mois passés au PSG, avant de finalement monter en puissance. Le milieu offensif, devenu international français, est en train de s'imposer comme un élément incontournable de l'attaque de Luis Enrique, et ses récentes prestations XXL en Ligue des Champions avec le PSG ont d'ailleurs attiré l'oeil à l'étranger...

Après Mbappé, le Real Madrid fonce sur Doué

En effet, selon les révélations de Foot Mercato, le Real Madrid en pince pour Désiré Doué et se verrait bien recruter le jeune phénomène du PSG l'été prochain afin de pallier à un possible départ de Rodrygo. Le club merengue, qui a déjà récupéré Kylian Mbappé au terme de son contrat avec le club parisien l'été dernier, envisage donc une nouvelle fois de dépouiller le PSG de l'un de ses principaux éléments offensifs. Une information qui fait l'effet d'une bombe, mais que les supporters se rassurent, FM précise qu'il n'existe aucune chance de voir Doué changer d'air lors du prochain mercato estival.

« Le joueur n'a aucune intention de partir »

Une tendance qui avait déjà été dégagée il y a quelques jours par le journaliste du Parisien Laurent Perrin, dans un chat avec les internautes : « Non, le PSG ne va pas perdre Désiré Doué cet été. Le joueur n'a aucune intention de partir et le PSG aucune intention de le vendre. Doué, c'est le tube de l'année. Il explose, il est heureux, ses dirigeants sont pleinement satisfaits de son rendement et de son comportement. Il est sous contrat jusqu'en 2029 et où serait-il mieux qu'au PSG ? À Paris, il a un entraîneur qui lui fait confiance, une équipe qui lui permet d'accéder au dernier carré de Ligue des champions… Doué et le PSG, c'est un mariage heureux », a-t-il assuré au sujet de l'avenir de Doué au PSG.