PSG : Une star va partir, c’est confirmé !

Depuis le début de la saison, l'avenir de Marie-Antoinette Katoto, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, semble s'écrire loin du club de la capitale. Une tendance plus que jamais confirmée après un gros clash avec Angelo Castellazzi, directeur sportif de la section féminine du PSG. Une signature à l'OL serait même à l'ordre du jour.

La saison de l'équipe féminine du PSG est très longue. Une éventuelle victoire en finale de la Coupe de France aurait pu redonner un peu de sourire aux joueurs du club de la capitale qui se sont finalement inclinées contre les voisines du Paris FC aux tirs-au-but. La situation est donc catastrophique ce qui a poussé le PSG à acter la mise à pied de son Fabrice Abriel, remplacé par Paulo César qui assure l'intérim pour le moment. Pas de quoi complétement soulager le vestiaire.

Katoto-Castellazzi, le point de non retour

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, une bagarre a été évitée de justesse entre entre Angelo Castellazzi et Marie-Antoinette Katoto lors d'une réunion entre les joueuses et la direction. L'attaquante parisienne a reproché au directeur sportif de l'avoir critiquée lors d'une précédente réunion. Cette altercation semble donc mettre fin à un feuilleton qui dure depuis de longs mois. En octobre dernier, Angelo Castellazzi mettait un coup de pression à sa star dont le contrat prend fin en juin : « Un contrat, c'est la volonté de deux parties sur un seul projet. On cherche des personnes qui veulent être au PSG avec le même projet, avec l'envie de résultats. C'est le même cas pour toutes les joueuses en fin de contrat. Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris et d'être heureuse. »

Katoto vers l'OL ?

De son côté, Marie-Antoinette Katoto avait répondu à l'AFP un mois plus tard assurant que « décision est déjà prise et elle ne changera pas ». Un discours qui ressemble à une annonce de départ. « On verra bien », se contentait-elle de répondre. Toujours est-il que l'attaquante autrice de 12 buts et 3 passes décisives cette saison n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève dans moins de deux mois. Et selon les informations de L'EQUIPE, elle serait en bonne voie pour rejoindre l'OL comme Tabitha Chawinga l'été dernier ou encore Kadidiatou Diani en 2023. Katoto pourrait donc former un trio d'attaque très impressionnant à Lyon en retrouvant ses deux anciennes coéquipières.