Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La méthode Pochettino fait l’unanimité dans le vestiaire !

Publié le 9 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Arrivé à l’été 2019, Idrissa Gueye va boucler sa deuxième saison au PSG. Ayant pu connaître Thomas Tuchel et à présent Mauricio Pochettino, le milieu de terrain a loué la gestion de l’Argentin à son arrivée.

Afin de redonner un second souffle à l’effectif parisien, le PSG a nommé Mauricio Pochettino à la tête du groupe le 2 janvier dernier. Depuis, bien qu’il n’y ait pas une patte Pochettino qui se soit faite remarquer, à l’exception de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au FC Barcelone en février dernier, l’entraîneur argentin semble faire l’unanimité en interne. Chaque joueur intéressé sur la question donne le même verdict et Idrissa Gueye n’a pas dérogé à la règle.

«Il a appris à connaître les joueurs, personnellement d'abord et après sur le terrain»