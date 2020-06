Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas, OL... Leonardo a mis sa menace à exécution !

Publié le 23 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Il y a quelques jours, Leonardo lançait un avertissement à Jean-Michel Aulas sous-entendant qu'il n'hésiterait pas à contacter des joueurs de l'OL. Et il a peut-être déjà débuté.

« Je vais voir. Le départ du directeur sportif (Bruno Cheyrou) a été une surprise. L'Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s'y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons ». Dans les colonnes du JDD , Leonardo lançait clairement un avertissement à Jean-Michel Aulas. Et pour cause, le Brésilien n'a pas digéré la façon dont l'OL a procédé pour récupérer Bruno Cheyrou, qui était alors directeur sportif de la section féminine du PSG, et les approches auprès des certaines joueuses parisiennes. Leonardo compte donc lui rendre la monnaie de sa pièce.

Dubois, la vengeance de Leonardo ?