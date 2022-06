Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Mbappé sur son rôle en interne

Publié le 25 juin 2022 à 10h10 par Bernard Colas

Alors que son contrat arrivait à terme, Kylian Mbappé a décidé de prolonger avec le PSG. Depuis, de nombreuses rumeurs circulent sur son nouveau rôle en interne. Interrogé par Le Parisien cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que l’attaquant n’avait pas changé de statut malgré cette prolongation, des propos appuyés par le principal concerné.

En prolongeant son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé apparaît un peu plus comme la tête de gondole du projet QSI, jusqu’à devenir le directeur sportif officieux du club de la capitale ? Plusieurs médias assurent que Mbappé joue désormais un rôle important en interne, lui permettant de souffler quelques noms à sa direction pour le mercato et de donner son avis sur des décisions liées à l’écurie parisienne. Interrogé sur le sujet par Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a toutefois mis les choses au clair : « Il faut arrêter de dire n’importe quoi. Je vais être très clair : le président, c’est moi et c’est moi qui décide. Et surtout Kylian n’a jamais rien demandé sur un joueur, ou un entraîneur. Je vous le promets. » Relancé par BFMTV , Kylian Mbappé a validé les propos du président parisien.

« Il dit juste la vérité. Moi, je ne choisis rien »