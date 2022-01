Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Wenger sur l'avenir de Zidane !

Publié le 23 janvier 2022 à 17h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Toutefois, le coach français pourrait prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Interrogé sur cette possibilité, Arsène Wenger a lâché ses vérités.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino pourrait ne plus y faire long feu. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane en tant qu'entraineur. Ainsi, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus du tout un sujet tabou au PSG. Pour en revenir à Zinedine Zidane, le club de la capitale est bien avancé, et ce, grâce à Alain Migliaccio, conseiller historique du coach français. Toutefois, le PSG risque tout de même de se faire devancer par la FFF. En effet, Zinedine Zidane pourrait prendre la succession de Didier Deschamps à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Mais à en croire Arsène Wenger, l'actuel sélectionneur des Bleus est encore loin d'être parti.

«Le successeur de Deschamps se nommera peut-être… Deschamps»