Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message pour une piste chaude de Pochettino !

Publié le 23 janvier 2022 à 16h45 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino semblerait être emballé par l’idée de recruter Marcus Rashford en cas de départ de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison au PSG, Leonardo pourrait voir Manchester United compliquer les plans de l’entraîneur. Cependant, le message de Ralf Rangnick laisse pas mal des possibilités ouvertes…

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 6 janvier dernier, un engagement moral a été pris par Kylian Mbappé envers le Real Madrid dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Certes, un accord concret n’a pas encore été trouvé entre les dirigeants du club merengue et l’entourage de l’attaquant du PSG. Afin de potentiellement oublier Mbappé, le PSG songe à Erling Braut Haaland, toujours selon nos informations du 25 août dernier. Néanmoins, Mauricio Pochettino aurait une autre idée en tête en la personne de Marcus Rashford selon The Times . Néanmoins, ESPN affirmait dernièrement que Manchester United ferait de la prolongation de contrat de l’international anglais une priorité.

« Il peut jouer un rôle très important pour le reste de la saison pour nous »