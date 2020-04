Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Paredes sur l'avenir de Cavani !

Publié le 19 avril 2020 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Selon Leandro Paredes, El Matador voudrait à tout prix rester en Europe.

Edinson Cavani voudrait poursuivre son aventure en Europe. Alors que son contrat arrivera à terme à l'issue du mois de juin, Edinson Cavani devrait faire ses valises et quitter le PSG. Annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté de Boca Juniors, Edinson Cavani aurait également des pistes en Europe, où Diego Simeone, le coach de l'Atlético, serait notamment prêt à lui tendre les bras. Lors d'un Live Instagram réalisé avec Cristian Erbes, Leandro Paredes s'est livré sur l'avenir d'Edinson Cavani.

«Il a envie de rester ici un ou deux ans de plus»