Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte de ce cador se ferme pour Cavani !

Publié le 19 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

En fin de contrat avec le PSG cet été, Edinson Cavani ne pourrait pas rejoindre certains clubs à cause de ses revenus. Ce serait le cas du Milan AC.

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani ? Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du club a été annoncé chez diverses équipes ces derniers mois. De Boca Juniors à l’Atletico Madrid en passant par Chelsea ou encore Manchester United, un retour au Napoli a même été évoqué ces dernières semaines, mais ne devrait pas se réaliser à en croire la presse transalpine. Toujours selon les informations provenant d’Italie, Edinson Cavani verrait une autre porte de club de Serie A se fermer devant lui.

Cavani, cible inaccessible pour le Milan AC