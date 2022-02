Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de cet indésirable de Pochettino sur son avenir !

Publié le 12 février 2022 à 15h45 par A.D.

Barré par la concurrence de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma au PSG, Sergio Rico est allé chercher du temps de jeu à Majorque. Prêté sans option d'achat, le gardien espagnol a fait passer un message clair sur son avenir.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma au Milan AC pour le recruter librement et gratuitement. Alors qu'il était la doublure de Keylor Navas, Sergio Rico est descendu à a troisième place dans la hiérarchie des gardiens de Mauricio Pochettino. Privé de temps de jeu au PSG, le portier espagnol a été prêté sans option d'achat à Majorque lors du dernier mercato hivernal. Sachant qu'il se sent déjà très bien chez les Bermellones , Sergio Rico a envoyé un message fort sur son avenir.

«Je ne suis fermé à rien»