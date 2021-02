Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La déroute face au PSG aurait tout changé pour Lionel Messi !

Publié le 21 février 2021 à 21h15 par Th.B.

Alors que Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, la déroute du FC Barcelone lors de la réception du PSG mardi soir lui aurait ouvert les yeux selon Isabela Pagliari.

Et si Kylian Mbappé avait rendu une fière chandelle à Leonardo dans la course à la signature de Lionel Messi ? Grâce à son triplé au Camp Nou, le PSG a surclassé le FC Barcelone à l’occasion du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-1). De quoi donner une belle option pour le PSG en marge de la deuxième manche de cette double confrontation le 10 mars prochain et sur le long terme sur les chances du Paris Saint-Germain de mettre la main sur Lionel Messi en fin de saison. Le capitaine du FC Barcelone voit son contrat arriver à expiration en juin prochain, et le PSG serait dans le coup avec Manchester City pour l’attirer. Journaliste pour Esporte Interativo , Isabela Pagliari a confié à Europe 1 que Neymar ferait le forcing en coulisse pour que son ancien coéquipier vienne à Paris. Et le PSG monterait dans l’estime de Messi.

« Messi doit se dire que cette équipe peut faire quelque chose en Champions League »