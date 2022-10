Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date est fixée pour le transfert de Kylian Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 16h30 - mis à jour le 14 octobre 2022 à 16h33

Amadou Diawara

Malgré sa récente prolongation de trois saisons, Kylian Mbappé voudrait plier bagages et quitter le PSG dès le mois de janvier. Toutefois, le numéro 7 parisien ne devrait pas obtenir gain de cause lors du prochain mercato hivernal. En revanche, Kylian Mbappé pourrait voir son souhait être exaucé à l'été 2023.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois saisons - deux années, plus une en option - avec le PSG, plutôt que de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Un choix que le numéro 7 parisien regretterait déjà. En effet, comme révélé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport , Kylian Mbappé souhaiterait à tout prix quitter le PSG lors du prochain mercato. Toutefois, le crack de 23 ans devra prendre son mal en patience avant de pouvoir fuir Paris.

«Le lien semble rompu avec le PSG et il veut quitter le club»

Lors d'un entretien accordé à Bernabeu Digital , Julien Froment a lâché toutes ses vérités sur la bombe lâchée sur Kylian Mbappé. « (Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé en ce moment ? En a-t-il assez du PSG ?) Nous ne savons pas. Il n'a rien dit. Il était à Nîmes (sud de la France) hier (jeudi) pour un événement avec son association "Inspired by KM" et il n'a pas mentionné le sujet. Mais selon les informations de plusieurs médias français, le lien semble rompu avec le PSG et il veut quitter le club » , a affirmé le journaliste de France Bleu Paris et France Info , avant de se prononcer sur le possible transfert de Kylian Mbappé.

«En janvier, cela me semble impossible»

« Pensez-vous que Mbappé pourrait partir en janvier ou en été ?) En janvier, cela me semble impossible, même si le marché des transferts va être spécial avec la Coupe du monde au Qatar » , a estimé Julien Froment, avant d'ouvrir la porte pour l'été 2023.

«Le voir quitter le PSG en juin est une possibilité»