Mercato - PSG : Mbappé recalé par le Real Madrid, les raisons sont dévoilées

Publié le 14 octobre 2022 à 13h30

Estimant avoir été trahi par l’état-major du PSG, Kylian Mbappé voudrait quitter la capitale française dès que possible, et ce alors qu’il a décidé de renouveler son bail pour deux années plus une en option il y a cinq mois. Des velléités de départ qui risquent d’enflammer le mercato dès janvier, un retournement de situation que savoure l'Espagne. Pour autant, le Real Madrid n’aurait pas l’intention d’en profiter pour arracher au Qatar sa tête de gondole. Explications.

Au terme d’un incroyable feuilleton aux multiples rebondissements, Kylian Mbappé annonçait sur la pelouse du Parc des Princes le 21 mai dernier sa prolongation de trois saisons avec le PSG. Le champion du monde tricolore a en réalité signé pour deux ans, plus une en option, mais qu’importe pour le PSG, auteur d’un énorme retournement de situation alors que sa star semblait promise au Real Madrid. Kylian Mbappé s’est laissé convaincre par les arguments séduisants du Qatar, prêt à donner carte blanche ou presque à l’ancien crack de l’AS Monaco. Mais ce dernier s’estime aujourd’hui trahi par Nasser Al-Khelaïfi et l’actionnaire majoritaire du club. Mécontent notamment du mercato réalisé par l’écurie parisienne et de son rôle dans l’équipe de Christophe Galtier, Kylian Mbappé veut quitter le PSG, et ce dès janvier. Une énorme bombe qui fait évidemment réagir en Espagne.

Florentino Pérez met de côté le dossier Mbappé

Du côté de Madrid, ce volte-face ne laisse personne indifférent après l’échec de Florentino Pérez dans ce dossier. Cinq mois après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, les Merengue ont une nouvelle chance de parvenir à leurs fins après leurs échecs répétés ces dernières années, mais le club n’a pas l’intention de profiter de la situation pour le moment. Selon la presse espagnole, le Real Madrid ne compte pas entrer dans le jeu de Kylian Mbappé et relancer cette piste pour le moment. Une information confirmée par ESPN . D’une part, la Casa Blanca est satisfaite de son effectif actuel tandis que la direction n’a pas oublié la décision prise par Mbappé, interprétée comme une trahison. D’autre part, plusieurs facteurs inciteraient le club de la capitale espagnole à passer son tour pour le moment.

Le Real Madrid s’inquiète de la vie nocturne de Mbappé

D’après OK Diario , l’état-major du Real Madrid aurait effectué un rapport très défavorable sur la vie privée du joueur depuis le début de l'année 2022. Tout d'abord, le Real Madrid s'est inquiété de la vie nocturne de Mbappé jugée "trépidante" par le média espagnol, et plus particulièrement le nombre de soirées privées à Paris qui a augmenté la saison dernière avec l'arrivée d'Achraf Hakimi, devenu proche du Bondynois.

Fayza Lamari dans le viseur du Real Madrid

Les hautes sphères du club madrilène s'inquiètent également de la puissante influence exercée sur Mbappé par sa mère, Fayza Lamari, un personnage clé dans les décisions personnelles du joueur. Celle-ci a d’ailleurs joué un rôle majeur dans la prolongation de Kylian Mbappé, alors que son déplacement au Qatar en avril dernier a été déterminant sur l’issue du dossier. Fayza Lamari serait ainsi jugée en partie responsable du choix final de Kylian Mbappé pour son avenir, ce que n’a pas oublié le Real Madrid.

Les caprices de Mbappé ne sont pas passés inaperçus