Mercato - PSG : La confidence fracassante de Thomas Tuchel !

Publié le 10 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Même s’il continue d’afficher un discours assez serein de façade sur sa situation personnelle au PSG, Thomas Tuchel aurait déjà conscience qu’il ne continuera pas l’aventure la saison prochaine et l’aurait confié en interne.

« On n'a pas parlé de mon contrat et ce n'est pas le sujet pendant une saison. Ce n'est pas le moment de le faire et il n'y a aucun problème car la situation est claire », avait récemment indiqué Thomas Tuchel concernant son avenir sur le banc du PSG, se montrant donc assez distant sur les nombreuses interrogations autour de son avenir. Pourtant, alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain et qu’il semble en plein divorce avec Leonardo, Tuchel a de quoi s’inquiéter sur sa situation personnelle au PSG. Et le technicien allemand en aurait d’ailleurs parfaitement conscience…

Tuchel se voit déjà partir

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes lundi, Thomas Tuchel n’aurait plus aucun espoir d’être prolongé par le PSG, et il l’aurait d’ailleurs déjà fait savoir en interne. Une confidence qui en dit long sur l’état d’esprit actuel du technicien allemand, qui serait déjà fixé sur son sort. Reste désormais à savoir à quel moment de la saison tombera la sanction…