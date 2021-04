Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prépare un coup de tonnerre pour son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ménage le suspens concernant sa prolongation. Une situation qui place le club de la capitale dans une posture délicate puisque sa réponse devrait conditionner plusieurs choix du club parisien sur le mercato. Mais visiblement, l'attaquant parisien semble bien vouloir jouer un drôle de tour au PSG...

Après sa démonstration sur la pelouse du FC Barcelone et son triplé qui a permis au PSG de largement prendre le dessus sur le club blaugrana (4-1), Kylian Mbappé a remis ça mercredi soir en inscrivant un doublé contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena (3-2). L'attaquant français a donc une nouvelle fois mis l'Europe à ses pieds et son avenir se retrouve plus que jamais au cœur des débats. Il faut dire que son contrat prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, un départ sera inévitable cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Mercredi soir, après la victoire face aux Bavarois, Leonardo a d'ailleurs assuré que, comme pour Neymar, une réponse rapide est attendue. « Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition », assurait le directeur sportif du PSG à Sky Sport . Toutefois, au micro de Sky Allemagne , Kylian Mbappé se montre beaucoup moins pressé : « Annoncer mon avenir maintenant ? Non. Je ne veux pas que tout le monde commence à parler de moi et mon avenir au lieu de notre victoire. L’équipe est plus importante que moi ». Et pour cause, il semblerait qu'en interne, un départ soit plus que jamais envisagé.

Le départ de Mbappé prend forme