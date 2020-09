Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé peut bouleverser le mercato de Leonardo !

Publié le 19 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau défenseur sur le marché, le PSG semble avoir une ouverture avec Lucas Hernandez. D’autant que Kylian Mbappé échange avec le défenseur français du Bayern Munich…

Alors que Thiago Silva est arrivé au terme de son contrat avec le PSG en août, juste après le Final 8 de Lisbonne, Leonardo serait plus que jamais en quête de son successeur sur le marché des transferts. Plusieurs pistes XXL ont été évoquées à cet effet, comme Kalidou Koulibaly et Milian Skriniar, mais la piste l’option plus concrète pourrait bien mener à Lucas Hernandez qui souhaiterait quitter le Bayern Munich. Et Mbappé aurait un rôle à jouer pour l’attirer au PSG.

Mbappé a contacté Hernandez