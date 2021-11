Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé invité à partir pour le Real Madrid ?

Publié le 1 novembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Zlatan Ibrahimovic, ancien buteur emblématique du PSG, a indiqué que Kylian Mbappé devait modifier des choses pour la suite de sa carrière. Un discours qui en dit long vu le contexte et que vif intérêt que lui porte le Real Madrid…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé comme étant la grande priorité du Real Madrid pour l’été prochain, d’autant qu’il sera libre. Et en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, Mbappé a reçu quelques conseils de la part de Zlatan Ibrahimovic au micro de Téléfoot, et l’ancien buteur du PSG semble indirectement lui indiquer la porte de sortie pour faire évoluer sa carrière.

« Il est trop dans un confort… »