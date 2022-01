Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2022 à 17h45 par B.C.

Alors que le Paris Saint-Germain espère encore convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison, l’international français serait fermement décidé à rejoindre le Real Madrid. D’ailleurs, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties.

Prolongera, prolongera pas ? Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé maintient le suspense pour son avenir. Depuis le 1er janvier, l’international français est autorisé à discuter et à s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, mais lors de ses dernières prises de parole, Kylian Mbappé n’a pas souhaité en dire davantage sur la suite de sa carrière. En interne, le PSG maintient le contact avec l’entourage du joueur en espérant parvenir à un accord pour une prolongation, mais à en croire les derniers échos en provenance d’Espagne, il serait déjà trop tard.

Un accord total entre Mbappé et le Real ?