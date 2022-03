Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a passé un pacte avec le Real Madrid !

Publié le 5 mars 2022 à 16h45 par A.C.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a déjà tout préparé pour son arrivée au Real Madrid.

Tout le Paris Saint-Germain se mobilise. Libre dans un peu plus de trois mois, Kylian Mbappé est plus que jamais sur le départ et les dirigeants parisiens tentent leur va-tout pour le convaincre de finalement prolonger. Pour le moment cela n’a rien changé et nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Français a déjà trouvé un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid. Ses coéquipiers du PSG aimeraient toutefois le voir rester encore longtemps. « On essaye de parler. On a déjà parlé. Tout le monde lui a déjà parlé » a récemment expliqué Marquinhos, au micro de RMC Sport . « Mais on se voit tous les jours et on ne va pas en parler tous les jours. Il doit prendre la décision. Il sent qu’il est à l’aise ici et nous, on essaye de le faire sentir à l’aise ». Pourtant, toutes ces tentatives pourraient se révéler vaines...

La presse madrilène confirme l’existence d’un accord entre Mbappé et Pérez