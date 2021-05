Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé une date pour sa décision !

Publié le 25 mai 2021 à 13h15 par B.C.

Alors que son avenir reste très incertain, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de faire durer le suspense jusqu’à la fin du mercato estival.

Régulièrement sollicité sur le sujet, Kylian Mbappé continue de laisser planer le doute concernant son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le Bondynois est à un tournant de sa carrière et fait attendre sa direction, qui espère rapidement le prolonger. « Ce que je veux moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi, et c’est le plus important. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial , a prévenu Kylian Mbappé dans un entretien diffusé sur Canal + ce dimanche. On est très clair avec le club. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville. Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre . » Le Real Madrid surveille attentivement la situation du Bondynois et se tient prêt à passer à l’action, mais Florentino Pérez devra agir vite.

Une deadline fixée le 1er août ?