Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait une annonce fracassante en privé !

Publié le 3 mars 2022 à 18h10 par A.M.

Bien qu'il assure qu'il n'a toujours pas pris de décision pour son avenir, Kylian Mbappé aurait annoncé à ses proches son intention de rejoindre le Real Madrid.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble encore incertain concernant son avenir. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant du PSG dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid en vue d'une signature libre l'été prochain. Et visiblement, en privé Kylian Mbappé semble assez sûr de son choix à en croire les informations de Mario Torrejón, journaliste de la Cadena SER .

Mbappé a annoncé son choix en coulisses