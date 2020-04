Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a déjà choisi son prochain club !

Publié le 23 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ, Kylian Mbappé serait déterminé à quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid le plus rapidement possible.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé (21 ans) envisage-t-il de prolonger prochainement son contrat dans la capitale, ou bien optera-t-il plutôt pour un départ prochainement ? Le Real Madrid serait toujours autant attiré par le profil de Mbappé et voudrait boucler son arrivée le plus rapidement possible. D’ailleurs, cet intérêt serait clairement réciproque, et le PSG aurait du souci à se faire dans ce dossier.

Mbappé voudrait le Real Madrid

Comme l’a révélé FourFourTwo mercredi, Kylian Mbappé aurait déjà signifié au Real Madrid son envie de rallier la capitale espagnole, et ce dès le prochain mercato estival. En clair, l’attaquant français n’aurait d’yeux que pour le Real, et il souhaiterait boucler son départ du PSG dans les prochains mois. Affaire à suivre…