Mercato - PSG : Kylian Mbappé a bouclé son départ !

Publié le 16 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien dirigeant du Real Madrid, Predrag Mijatovic assure que le club merengue va bel et bien boucler l’arrivée de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant français arrive au terme de son contrat avec le club de la capitale en juin prochain, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose déjà d’un accord de principe avec la Casa Blanca. La presse espagnole a même révélé ces derniers jours que la signature de son futur contrat était imminente, et la tendance se confirme…

« Tout est bouclé pour Mbappé