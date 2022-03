Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 8h15 par La rédaction

Ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, Predrag Mijatovic assure que tout est acté pour la venue de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca.

Depuis l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, tout semble s'accélérer pour l'avenir de Kylian Mbappé. Comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid depuis plusieurs semaines, et récemment, MARCA assurait que la fiasco européen du PSG rapproche plus que jamais Kylian Mbappé du Real Madrid. Une tendance confirmée par Predrag Mijatovic qui a occupé le poste de directeur sportif du club merengue entre 2006 et 2009, après y avoir évolué en tant que joueur de 1996 à 1999. Et selon l'ancien attaquant, tout est bouclé.

«Tout est bouclé»