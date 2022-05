Mercato - PSG : Klopp a une certitude pour le transfert de Tchouaméni !

Foot - Mercato - PSG

Bien que Liverpool en pincerait pour Aurélien Tchouaméni, à l’instar du PSG, et aurait même initié les discussions avec le milieu de terrain de l’AS Monaco et son représentant, les Reds sauraient parfaitement que Tchouaméni privilégierait le Real Madrid.

Bien qu’il soit contractuellement lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, Aurélien Tchouaméni ne devrait pas honorer son engagement contractuel envers le club monégasque. Outre le PSG qui serait sur les rangs sous l’impulsion du futur directeur sportif Luis Campos, le Real Madrid et Liverpool auraient également des vues sur l’international français. Cependant, le Real Madrid garderait une certaine longueur d’avance sur ses concurrents dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni pour qui l’ASM réclamerait plus de 80M€. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp en pincerait pour Aurélien Tchouaméni.

Néanmoins, Jürgen Klopp ne se ferait pas vraiment d’illusions quant au transfert d’Aurélien Tchouaméni, à l’instar de plusieurs membres de l’organigramme de Liverpool. Pour sa rubrique Caught Offside , Fabrizio Romano a révélé ce jeudi que Liverpool aurait bel et bien discuté avec Tchouaméni et son agent. Cependant, le pessimisme règnerait sur les bords de la Mersey concernant les chances de Liverpool de recruter Aurélien Tchouaméni, les Reds sachant pertinemment que la préférence du joueur se porterait sur le Real Madrid et non sur le PSG ou Liverpool.

AS Monaco have no intention to accept less than €80m for Aurélien Tchouaméni. He’s giving priority to Real Madrid as he already told his teammates - but nothing done or completed yet. 🇫🇷 #transfersParis Saint-Germain and Liverpool are still in direct contact with his agents. pic.twitter.com/XeGgdS5kPl