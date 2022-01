Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe, Marquinhos… Thomas Tuchel veut piocher au PSG !

Publié le 13 janvier 2022 à 18h30 par Th.B.

Après avoir essuyé deux échecs à l’intersaison avec Presnel Kimpembe et Marquinhos, Thomas Tuchel se lancerait à présent sur les traces d’Ismaël Gharbi, titi parisien de 17 ans, dont le contrat au PSG arrive à expiration à l’issue de la saison.

Malgré une large victoire mettant un terme à la première partie de saison du PSG face à Strasbourg au Parc des princes (4-0), le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi s’entretenaient dans la foulée avec Thomas Tuchel afin de lui faire part de son licenciement. De ce fait, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, l’entraîneur allemand apprenait que son aventure parisienne arrivait à son terme six mois avant l’expiration de son contrat. Cependant, à la toute fin du mois de janvier 2021, Tuchel recevait un appel de la direction de Chelsea qui lui offrait les rênes de l’effectif des Blues après le départ de Frank Lampard. Résultat ? Thomas Tuchel a largement redonné de l’élan à la locomotive de Chelsea en permettant à l’équipe première de terminer à la quatrième place du classement de Premier League, ayant pris l’effectif à la 9ème position, et en soulevant la Ligue des champions face à Manchester City. Ce qui a engendré sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 et a consolidé sa position à Chelsea, où il semble clairement avoir son mot à dire au niveau du recrutement auprès de Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea. Et alors qu’il est sorti par la petite porte au PSG, Thomas Tuchel semble avoir tenté à plusieurs reprises de prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain.

Après Marquinhos et Kimpembe, Tuchel tente un coup avec Gharbi !