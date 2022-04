Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas a tranché pour son avenir !

Publié le 22 avril 2022 à 22h20 par La rédaction

Keylor Navas s’est exprimé après le match à Angers mercredi soir. Décryptage.

Au soir du match victorieux à Angers, Keylor Navas s’est exprimé sur sa situation et sur son avenir au micro de Canal + : « Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre ».

Il demande à partir

Comment décrypter les propos du gardien ? Très clairement, et même s’il le fait avec beaucoup de tact et de diplomatie afin de ne pas heurter ses dirigeants, Keylor Navas vient de demander officiellement à partir, sachant que Gianluigi Donnarumma restera très probablement cet été.