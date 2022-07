Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juventus... La révélation de Pogba sur les conseils de Deschamps

Publié le 12 juillet 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Paul Pogba a décidé de boucler la boucle, en quittant pour la deuxième fois de sa carrière Manchester United à la fin de son contrat, afin de rejoindre la Juventus. Le milieu de terrain semblait toutefois avoir d’autres pistes et notamment avec le PSG, même si le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos ont tout changé.

C’était l’un des feuilletons de la saison. En fin de contrat, Paul Pogba était libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier et une prolongation à Manchester United a rapidement semblé se compromettre. Ainsi, Leonardo aurait tenté de l’attirer au PSG, mais les propriétaires du club en ont décidé autrement. En misant sur Luis Campos, ils ont en effet choisi un projet... dans lequel Pogba ne fait plus partie.

« J'ai beaucoup parlé avec Deschamps, pour savoir ce qu'il en pensait »

Lors de sa conférence de présentation ce mardi, Paul Pogba a dévoilé les dessous de son choix, expliquant notamment en avoir parlé avec Didier Deschamps. « J'ai beaucoup parlé avec Deschamps, pour savoir ce qu'il en pensait » a confié le milieu de terrain de la Juventus. « Je lui ai dit que je voulais revenir à la Juve et il m'a dit de faire ce que je voulais. Je n'ai pas parlé de mon choix avec mes coéquipiers ».

« J'ai toujours été en contact avec la Juve »