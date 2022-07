Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba justifie son choix de snober Campos et Galtier

Publié le 12 juillet 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba aurait pu rejoindre le PSG, mais il a finalement préféré faire son retour à la Juventus. Présente en conférence de presse pour sa présentation ce mardi après-midi, La Pioche a expliqué son choix de recaler le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Alors que son contrat arrivait à terme avec Manchester United, Paul Pogba a très vite fermé la porte à une prolongation à Old Trafford. Et alors qu'il était suivi par plusieurs clubs européens, dont le PSG, le champion du monde français a pris le temps de prendre sa décision. Et plusieurs jours après la fin de son bail, Paul Pogba a finalement opté pour un transfert libre et gratuit à la Juventus. Présenté ce mardi après-midi à Turin, la star française a lâché toutes ses vérités sur son choix, expliquant notamment pourquoi il avait recalé le PSG et ses autres prétendants pour la Vieille Dame .

Así finaliza la conferencia de @paulpogba 🐙🎬Más a continuación 🔜 #POGBACK pic.twitter.com/JSIfopbsBa — JuventusFC (@juventusfces) July 12, 2022

«Nous avons toujours eu une excellente relation et même avant de venir ici, je lui ai parlé»

« (Quel effet cela fait de porter à nouveau le maillot de la Juventus ?) Je suis heureux d'être de retour à la maison, c'est comme ça que je me sens ici. Vous avez tous vu l'accueil des gens, c'est plus qu'un rêve. Je suis très très heureux. (Pourquoi était-ce le bon moment pour revenir ?) Les messages des supporters de la Juventus m'ont toujours fait plaisir, même si j'étais concentré sur le fait de bien faire à (Manchester) United. Lors de la dernière saison, il ne me restait qu'une année avant la date limite. J'ai beaucoup pensé à revenir et me voilà. Maintenant, je suis heureux et les fans sont heureux. Est-ce que je ressens plus de pression que la première fois ? "Pression" ? Qu'est-ce que ça veut dire (rires). Je ne ressens pas de pression, j'ai confiance en moi et je veux juste bien faire avec la Juventus » , a confié Paul Pogba en conférence de presse, avant de se prononcer sur l'influence de Massimiliano Allegri dans son choix de retrouver la Juventus.

«Il y avait d'autres équipes, mais...»

« En quoi la présence d'Allegri a influencé mon choix ? Même à Manchester, je lui parlais souvent. Nous avons toujours eu une excellente relation et même avant de venir ici, je lui ai parlé. J'ai passé de bonnes années avec lui. Revenir ici aujourd'hui signifie que je le fais au bon moment et avec la bonne personne. (Avez-vous déjà regretté d'être parti ?) Non, jamais. Je crois au destin, je suis heureux des choix que j'ai fait dans ma vie. La vie est comme ça, parfois vous faites des choix qui ne vont pas dans votre sens, mais je suis heureux des années passées à Manchester. J'ai grandi, j'ai appris, je suis devenu un homme... Je n'ai pas fait d'erreurs, Dieu le voulait et je suis juste très heureux aujourd'hui d'être ici à la Juventus » , a ajouté Paul Pogba, avant de se livrer sur les coulisses de son transfert à la Juventus.

«...c'est mon cœur qui a choisi la Juventus»