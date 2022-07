Foot - Mercato

Mercato : Comme Paul Pogba, ils sont revenus dans leur club de coeur

Publié le 12 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Ce lundi 11 juillet 2022, Paul Pogba a effectué son grand retour à la Juventus, six ans après avoir quitté le club bianconeri pour Manchester United. À bientôt 30 ans, La Pioche va arborer à nouveau la tunique de la Juve. Et le champion du monde tricolore n’est pas le seul à avoir choisi de faire son retour au sein d’un club qui lui tenait à coeur.

Paul Pogba

C’est officiel depuis lundi midi : Paul Pogba et la Juventus se sont retrouvés six ans après s’être quittés. Certes, il y a eu des rumeurs d’un retour en 2019 lorsque Pogba avait publiquement fait part de son désir de quitter Manchester United, néanmoins, un transfert ne s’était jamais concrétisé. Comme en 2012, Pogba a donc plié bagage en s’éloignant gratuitement d’Old Trafford. Par le biais de son statut d’agent libre, Pogba est à nouveau bianconeri pour le plus grand bonheur de ses fans et des supporters du club turinois. Sur son le compte Instagram de la Juventus, Pogba a fait passer le message suivant. « Bonjour les Bianconeri, comme vous pouvez le voir, je suis de retour et très heureux. Je suis impatient de commencer avec vous et de gagner des trophées à nouveau, d’être là-bas sur le terrain, dans le stade. Pogback to Back. Tous ensemble, fino alla fine, forza Juventus » .

Dani Alves

De 2007 à 2016, Dani Alves a absolument tout gagné avec le FC Barcelone. Si bien que le latéral droit brésilien avait des envies d’ailleurs à l’été 2015 avant que Lionel Messi ne l’incite à rester au sein du club catalan affirmant qu’il ne pourrait pas être aussi heureux ailleurs qu’au Barça . C’est en effet ce qu’Alves avait affirmé… lors de son retour au Camp Nou en novembre 2021. En effet, après être parti à la Juventus en 2016, puis au PSG et à Sao Paulo, Dani Alves a retrouvé son club de coeur : le FC Barcelone. Et bien que l’aventure n’ait duré que six mois, cela a suffi à rendre joyeux le Brésilien comme il n’a cessé de le faire savoir.

Dimitri Payet

Après seulement deux saisons effectuées à l’OM de 2013 à 2015, Dimitri Payet décidait de tout plaquer et d’enfin se lancer une expérience à l’étranger à West Ham au coeur de Londres, lui qui n’avait connu que des clubs de Ligue 1 du FC Nantes au LOSC en passant par l’ASSE. Après avoir mis le feu à la Premier League et avoir calé quelques jolis coups francs dans les lucarnes du championnat anglais. À l’hiver 2017, Alves a quitté la capitale londonienne afin de retrouver son OM adoré où il a depuis prolongé son contrat en affirmant être un « Marseillais à vie ».

Didier Drogba

Après seulement une saison passée à l’OM où il a choqué la France et pas que, Didier Drogba s’envolait à l’été 2004 à Chelsea où un certain José Mourinho, auréolé d’un titre de champion d’Europe en Ligue des champions avec le FC Porto, venait de débarquer. Et The Special One s’était montré clair auprès de Roman Abramovich, désormais ancien propriétaire de Chelsea : il lui fallait un attaquant : Didier Drogba. En l’espace de huit saisons, avant son départ pour le Shanghaï Shenhua, Drogba a inscrit pas moins de 164 buts avec Chelsea et a été l’artisan de nombreux trophées remportés par les Blues dont la Ligue des champions en 2012 avec Roberto Di Matteo. En 2014, le temps d’une pige, Didier Drogba est revenu à Chelsea, et Diego Costa lui cédait son mythique numéro 11. Pour la belle histoire.

Thierry Henry