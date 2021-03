Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes prêt à boucler l’arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG ?

Publié le 13 mars 2021 à 1h45 par B.C.

En difficulté à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait partir dès l’été prochain, et Jorge Mendes songerait sérieusement à envoyer son client au PSG.

Cristiano Ronaldo semble arriver à la fin de son histoire avec la Juventus. Les échecs successifs du club turinois en Ligue des champions pourraient en effet inciter l’attaquant de 36 ans à partir, tandis que la direction bianconeri songerait sérieusement à faciliter son départ pour rééquilibrer les comptes. Les 31M€ nets perçus chaque année par CR7 pèsent en effet sur la masse salariale de la Juventus. D’après les informations divulguées par Le Parisien ce jeudi, le PSG aurait rouvert le dossier Cristiano Ronaldo et n’écarterait pas la possibilité de passer à la vitesse supérieure si Kylian Mbappé venait à ne pas prolonger son contrat, de quoi ravir Jorge Mendes.

Jorge Mendes étudie une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG