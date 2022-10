Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jamel Debbouze interpelle Kylian Mbappé pour son avenir

Publié le 13 octobre 2022 à 00h15

La rédaction

Depuis mardi après-midi, l'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire couler de l'encre puisque l'attaquant français envisagerait de quitter le PSG lors du prochain mercato, quelques mois seulement après sa prolongation de contrat. Une possibilité qui ne serait pas envisageable pour Jamel Debbouze qui lui fait passer un message.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prenait initialement fin en juin 2022, le joueur avait finalement décidé en mai dernier de prolonger in-extremis avec le PSG plutôt que de signer au Real Madrid. Le terme d'un long feuilleton, mais depuis mardi, il est reparti de plus belle pour Mbappé...

Mercato - PSG : Luis Campos a posé un énorme ultimatum pour son avenir https://t.co/uSLB6SVswr pic.twitter.com/55cd404Se2 — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Mbappé souhaiterait quitter le PSG

En effet, RMC Sport , Le Parisien et L'EQUIPE ont annoncé et confirmé à tour de rôle que Kylian Mbappé envisagerait de quitter le PSG dès le mois de janvier prochain. Frustré par sa situation au sein du club, mais aussi des promesses non tenues durant le dernier mercato, l’attaquant aurait donc décidé de partir le plus vite possible.

« C’est ton club de cœur »