Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé dicté par le fair-play financier ?

Publié le 12 octobre 2022 à 19h10

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Mécontent de sa situation à Paris, le numéro 7 de Christophe Galtier serait déterminé à partir dès le mercato hivernal. Et grâce au fair-play financier, Kylian Mbappé pourrait voir son transfert aboutir.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation avec le PSG et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Et finalement, l'attaquant français de 23 ans a choisi de s'inscrire davantage sur la durée à Paris. En effet, Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat de trois saisons (deux années, plus une en option) avec le PSG.

Le PSG dans le viseur de l'UEFA après la prolongation de Mbappé

Malgré tout, Kylian Mbappé aurait déjà des envies d'ailleurs. Mécontent de sa situation au PSG, le champion du monde français voudrait à tout prix quitter le club lors du prochain mercato hivernal. Et grâce au fair-play financier Kylian Mbappé pourrait voir son souhait être exaucé.

Une vente de Kylian Mbappé n'est pas à exclure