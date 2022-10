Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Avant Mbappé, les plus grosses opérations du mercato de janvier

Publié le 12 octobre 2022 à 13h00

Thibault Morlain

Cet hiver, le marché des transferts pourrait donc trembler avec le possible départ de Kylian Mbappé. Une opération qui pourrait alors affoler les compteurs compte tenu de la valeur du numéro 7 du PSG. Mais avant Mbappé, d'autres stars ont été concernées par des transferts retentissants au beau milieu de la saison. Retour sur ces plus gros mouvements au mercato hivernal.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc quitter dès janvier le club de la capitale. Un transfert qui pourrait atteindre des sommets. De quoi détrôner Philippe Coutinho ? En effet, aujourd'hui, c'est le Brésilien qui détient le titre du joueur le plus cher lors d'un mercato hivernal. A l'hiver 2018, quelques mois après le transfert de Neymar, le FC Barcelone avait fait une folie pour recruter Coutinho, alors à Liverpool, moyennant 120M€ + 40M€ de bonus.

Mercato - PSG : Mbappé a fait une annonce fracassante en interne https://t.co/IVDiAdEVcG pic.twitter.com/6yeJaMynss — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Van Dijk et Vlahovic complètent le podium

Et Philippe Coutinho est d'ailleurs loin devant les autres gros transferts qui ont eu lieu lors du mercato janvier. La deuxième place est en effet occupée par un certain Virgil Van Dijk, acheté lui pour 84M€. Egalement à l'été 2018, Liverpool n'avait ainsi pas regardé à la dépense pour faire venir le Néerlandais en provenance de Southampton. Derrière, on retour Dusan Vlahovic. Le Serbe a quitté la Fiorentina pour la Juventus en janvier 2021. Montant du transfert : 75M€.

Le top 10 du mercato hivernal

Qu'en est-il du reste du top 10 des transferts du mercato hivernal ? Après Vlahovic, il y a Aymeryc Laporte, transféré de l'Athletic Bilbao à Manchester City pour 2018 contre 65M€, Christian Pulisic, recruté par Chelsea en 2019 en provenance du Borussia Dortmund moyennant 64M€. Vient après Pierre-Emerick Aubameyang, acheté 63M€ par Arsenal en 2018 à Dortmund. En 2020, Bruno Fernandes quitte lui le Sporting Portugal pour Manchester United contre 63M€. Encore en 2018, l'Atlético de Madrid lâche 60M€ pour faire revenir Diego Costa, alors à Chelsea. En 2016, Oscar quitte lui les Blues en direction de la Chine et de Shanghai SIPG pour 60M€. Enfin, on peut remonter au mercato hivernal de 2011 avec le transfert à 58M€ de Fernando Torres qui a quitté Liverpool pour Chelsea.