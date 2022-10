Foot - PSG

PSG : Un incroyable clash révélé entre Al-Khelaïfi et Luis Campos

Publié le 12 octobre 2022 à 11h10

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les relations entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi au PSG sont annoncées comme étant très froides et pourraient avoir un impact sur l’avenir du Portugais, L’EQUIPE révèle un clash fort entre les deux hommes datant de 2019, alors que Campos était encore directeur sportif du LOSC.

Kylian Mbappé n’est pas le seul élément majeur du PSG dont l’avenir s’avère désormais très incertain ! En effet, tout ce feuilleton autour de l’attaquant français pourrait avoir un impact direct sur le futur de Christophe Galtier mais également Luis Campos, qui reste proches en coulisses de l’attaquant français du PSG.

Mercato - PSG : Galtier, Campos... Mbappé à l'origine d'une catastrophe à Paris ? https://t.co/2MMXhh3Fad pic.twitter.com/NYaLHvi7bI — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Al-Khelaïfi-Campos, le courant ne passe pas

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Nasser Al-Khelaïfi n’était pas forcément favorable à la nomination de Luis Campos, et pour cause, les deux dirigeants du PSG se sont déjà pris la tête par le passé.

Un accrochage à Lille