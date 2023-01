Mercato - PSG : Il provoque un transfert avec son attitude

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé en partance pour Nottingham Forrest alors qu’il fait désormais office de doublure de luxe au sein du PSG, Keylor Navas cherche à retrouver du temps de jeu. Et il semblerait que ses relations tendues ces derniers mois avec Gianluigi Donnarumma aient accéléré son départ en interne.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Keylor Navas a fait son choix et souhaite quitter le PSG au plus vite pour rejoindre Nottingham Forrest, sa piste la plus chaude à l’heure actuelle même si Al-Nassr était également sur ses traces. Et un élément semble avoir accéléré les envies de départ de l’ancien portier du Real Madrid…

EXCLU @le10sport : Keylor Navas a fait son choix, il veut Nottingham Forrest➡️ Il a refusé Al-Nassr🔁 Il faut maintenant se mettre d'accord financièrement avec NottinghamA Paris, il touche près d'un million par mois...https://t.co/jGWaKKgdHX — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 26, 2023

Donnarumma-Navas, le malaise

À en croire les révélations de L'Equipe, les relations étaient tendues ces derniers mois entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au PSG. Le gardien italien ne se sentait pas à son aise durant les entraînements avec son concurrent, et son comportement avait même changé durant la Coupe du Monde lorsque Navas était loin de lui, au Qatar.

Un départ qui va libérer Donnarumma

Selon le quotidien sportif, Donnarumma semble donc beaucoup plus libéré en l’absence de Keylor Navas, ce qui a donc motivé le PSG à trouver une porte de sortie à l’international costaricien.