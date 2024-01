Mercato - PSG : Il devait signer à Paris, c’est la douche froide

Arnaud De Kanel

Alors que l'arrivée de Lucas Beraldo a été officialisée, le PSG devait faire de même avec un autre talent brésilien, à savoir Gabriel Moscardo. Mais lors de la visite médicale, un problème au pied a été repéré et le joueur a annoncé qu'il allait se faire opérer. De quoi remettre en cause son transfert ?

Le PSG est à la recherche de nouvelles pépites. Le club de la capitale se tourne vers le Brésil cet hiver. Lucas Beraldo, un jeune défenseur, a débarqué en provenance de Sao Paulo et il devait être suivi de Gabriel Moscardo. Mais alors que le milieu de terrain s'apprêtait à signer son contrat, un problème au pied nécessitant une intervention chirurgicale a été détecté.

Moscardo absent au moins trois mois

« Chers amis et supporters. Avec l’année 2023 qui arrive à son terme, je me souviens que cette année m’a offert l’incroyable opportunité de faire mes grands débuts professionnels aux Corinthians. J’aimerais vous annoncer à tous ma décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m’éloignera des terrains pendant trois mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j’en suis convaincu », annonçait Gabriel Moscardo sur ses réseaux sociaux. Il va même être pris en charge par la clinique Aspetar de Doha au Qatar, preuve que le PSG n'a pas encore abandonné l'idée de le signer malgré une méfiance certaine de son président.

«Nous ne pouvons pas prendre le risque de prendre un joueur qui est blessé»