Mercato - PSG : Il avoue une grande déception après avoir signé !

Toujours pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar a été transféré définitivement par le PSG cet été. Le voilà aujourd'hui un joueur de Fenerbahce à part entière. Alors que le Slovaque n'a pas caché son bonheur de retrouver le club stambouliote, il y a toutefois un problème aux yeux de Skriniar.

Après un prêt à Fenerbahce en seconde partie de la saison dernière, Milan Skriniar a cette fois été transféré définitivement au sein du club stambouliote. Plus désiré au PSG, le Slovaque a ainsi été vendu pour 10M€. Heureux de retrouver le groupe de José Mourinho, Skriniar a confié : « Je suis très, très heureux de retrouver ma famille. Nous sommes en contact avec le club depuis la fin de la saison dernière, et le processus n'a pas été simple. J'avais trouvé un accord avec Fenerbahçe, et nous l'avons finalisé la première semaine de juillet. Cependant, l'accord entre les clubs a nécessité dialogue et négociations ».

« Mon souhait était de rejoindre l'équipe plus tôt » Ça a donc mis un peu plus de temps que prévu pour que le PSG et Fenerbahce trouvent un accord pour le transfert de Milan Skriniar. Alors que l'officialisation est tombée le 31 juillet dernier, le Slovaque aurait aimé que ça se fasse avant. « Mon souhait était de rejoindre l'équipe plus tôt, mais cela ne s'est pas produit », a avoué Skriniar pour les médias du club stambouliote.