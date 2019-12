Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi affiche un objectif clair avec le PSG !

Publié le 19 décembre 2019 à 1h45 par A.C.

Mauro Icardi, prêté par l'Inter au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, semble vouloir laisser une trace profonde à Paris.

Si l'avenir à long terme de Mauro Icardi est encore flou, les supporters du Paris Saint-Germain peuvent au moins profiter de ses buts pour le moment. L'attaquant prêté par l'Inter est actuellement le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison, derrière Kylian Mbappé. Si Leonardo songerait sérieusement à lever l'option d'achat présente dans le contrat du joueur, ce dernier compte bien réaliser une grande saison avec son nouveau club.

« Je suis venu ici pour aider l'équipe à gagner le plus de trophées possible »