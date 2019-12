Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat accablant dans un dossier brûlant de Zubizarreta !

Publié le 19 décembre 2019 à 0h00 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji serait en contact avancé avec le LOSC, Bruno Satin estime que le départ du jeune Marseillais est quasiment acté.

S'il y a bien un dossier chaud à l'OM, c'est celui concernant la signature du premier contrat professionnel d'Isaac Lihadji. Grand espoir du club, le jeune ailier est effectivement dans l'expectative concernant son avenir. En effet, alors que La Provence annonçait qu'un accord était imminent entre les deux parties, Foot Mercato est venu jeter un énorme froid dans dossier. Le LOSC se serait effectivement rapproché de l'entourage de Lihadji afin de l'attirer gratuitement et ainsi réaliser un très joli coup. Et à en croire l'agent de joueurs Bruno Satin, cela prouve que l'OM est bien mal engagé dans ce dossier.

«Lihadji ? Il ne sera plus là la saison prochaine»