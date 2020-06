Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Herrera fait une grosse annonce sur Neymar et Mbappé !

Publié le 5 juin 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 5 juin 2020 à 21h18

De nouveau interrogé sur la situation de Neymar et Kylian Mbappé au PSG, Ander Herrera assure que les deux stars parisiennes sont heureuses dans la capitale.

Même en temps de crise sanitaire, Kylian Mbappé et Neymar font parler d'eux. Les deux stars du PSG voient leur contrat prendre fin en 2022 et continuent de faire la Une en Espagne. S'il sera difficile, voire impossible pour le Real Madrid et le FC Barcelone de parvenir à leurs fins dès cet été, une offensive en 2021 est loin d'être exclue. Malgré tout, Neymar et Kylian Mbappé ne seraient pas si pressés que cela de quitter le PSG.

« Ils sont très heureux et très impliqués au PSG »